Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

İzmir merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

2 saat önce

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İzmir ve Manisa'da 22 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı, System.String[]
İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İzmir ve Manisa'da 22 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Kemalpaşa ilçesi Akalan, Çambel ve Sütçüler mahallelerinde uyuşturucu imali ve ticareti yapıldığını tespit edildi. Jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında Kemalpaşa ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait 3 iş yeri, 1 depo ve 10 konutta yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 7 şarjör, 2 parçalanmış tabancaya ait parça, 59 av tüfeği fişeği, 34 mermi, 20 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 17 kök Hint keneviri, 1 gram kenevir tohumu, 40 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 dizüstü bilgisayar ve 1 harici bellek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 16 şüphelinin ise adli işlemleri devam ettiği belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:20 Kaynak: İHA
Manisa, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Metrede Asılı Kalan Aracın Sürücüsü Bir Türlü Uyandırılamadı Diyarbakır'da 1400 Yıllık Dini motifli Kitap Ele Geçirildi TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:25:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]