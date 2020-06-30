İzmir Otogarı'nda davullu zurnalı asker uğurlaması - Son Dakika

İzmir Otogarı'nda davullu zurnalı asker uğurlaması

İZMİR - İzmir'de askerlik görevini yapacak olan gençler, aileleri ve yakınları tarafından otogar dışında davul zurna ile otogar içerisinde ise gözleri yaşlı bir şekilde birliklerine uğurlandı.

İzmir'de askerlik görevlerini yapmak üzere yola çıkmak için İzmir Şehirler arası Otobüs Terminali'ne gelen asker ve yakınlarının oluşturduğu yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. Otogar güvenlik ekibi tarafından, içeriye girişlerde korona virüs salgını dolayısı ile ateş kontrolü yapılırken, davul zurna ekipleri ise otogar içerisine alınmadı. Kalabalık gruplar tarafından, otogar dışında davul zurna eşliğinde, kimiz zamanda meşale yakılarak karşılanan askerler, burada yakınları ile birlikte halaylar çekerken, otogar içerisinde ise askere gidecek olan gençler yakınları tarafından havaya fırlatıldı, karşılıklı oyunlar oynandı. Duygu dolu anların yaşandığı asker uğurlamasında, Hamza Demir Edirne Uzunköprü 102. Topçu Alayı'na, Batuhan Ergün Bolu 2. Komanda Tugayı'na, Soner Erdoğan Burdur 58. Piyade Eğitim Alayı'na, Enes Alboyun ise Tekirdağ 8 Mekanize Tugay Komutanlığı'na uğurlandı.

Öte yandan, yolcular otobüslere binmeden önce firma yetkililerince ateş kontrolleri yapılarak otobüslere teker teker alındı.