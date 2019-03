İzmir Sana Kanım Feda' Projesinde Rekor Kırıldı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki Zennure- Mücella Bahçıvan İlkokulu, ' İzmir sana kanım feda' kan bağışı projesi kapsamında, 578 ünite bağış kan toplayarak, Türkiye rekortmeni oldu. Ege Bölge Kan Merkezi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'İzmir sana kanım feda' kan bağışı projesi kapsamında, Kemalpaşa Zennure- Mücella Bahçıvan İlkokulu'nda bir günde 578 ünite kan bağışlandı. Bu sonuç ile kan bağışında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Türkiye rekoru kırıldı. Daha önce bir günde en fazla kanın 2017 yılında, 450 ünite ile İzmir'in Bornova ilçesindeki Orkide İlkokulu'nda toplandığı belirtildi.Kampanya kapsamında, kan bağışı bilincinin oluşturulması, yeni bağışçıların kazanılması ve İzmir'in ihtiyaç duyduğu yıllık 320 bin ünite kanın tamamını temin edebilmek için gereken 50 bin bağışçıyı daha kazanabilmek amacıyla öğrenci, öğretmen, okul personeli ve veliler ortak hareket ederek, bir araya geldi. Geçen 1 Mart'ta Kemalpaşa Zennure- Mücella Bahçıvan İlkokulu'nda gerçekleşen ve gün boyu süren kampanyada toplanan 578 ünite kan, bin 734 hastaya umut oldu ve her kan bağışı için bir de fidan dikilerek doğaya can verildi.Öğrencilerin sürece dahil olarak kan bağışının önemini kavradıklarını ifade eden Zennure- Mücella Bahçıvan İlkokulu Okul Müdürü Güven Demirci, "Öğretmen, öğrenci ve veliler bu proje için 2 aylık bir çalışma süreci yaşadı. Öğrenciler, resim, şiir yarışmaları, hazırlanan dramalar ve müzikli canlandırmalar ile konunun önemine dikkat çekti. Öğrenciler ayrıca hazırlanan el ilanlarını dağıttı, kan bağışının önemini anlatarak kendi çabalarıyla bağışçı topladı. Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyasına sosyal sorumluluk bilinci kapsamında duyarlılık gösterip destek veren ve farkındalık yaratan öğretmen, öğrenci ve velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm vatandaşlarımız için ülkemizdeki birlik ve beraberlik için kan bağışında bulunduk. Okul olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" dedi.- İzmir