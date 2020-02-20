İzmir sokak ortasında bıçaklanan genç toprağa verildi - Son Dakika
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İzmir sokak ortasında bıçaklanan genç toprağa verildi

7 saat önce

Sokak ortasında bıçaklanan genç toprağa verildiİZMİR'in Konak ilçesinde, 16 yaşındaki B.A. tarafından bıçaklanarak öldürülen Alp Can Gülçiçek (24), toprağa verildi.

Sokak ortasında bıçaklanan genç toprağa verildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, 16 yaşındaki B.A. tarafından bıçaklanarak öldürülen Alp Can Gülçiçek (24), toprağa verildi. Olaydan sonra yakalanan ve tutuklanan B.A.'nın verdiği ifadede Gülçiçek'in, yanındaki kuzenine laf attığını ve bu yüzden bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1241/1 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olan B.A., Alp Can Gülçiçek'le sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. B.A., yanında bulundurduğu bıçağı Gülçiçek'in vücuduna ardı ardına sapladı. Vücudunun 4 yerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Gülçiçek kanlar içerisinde yere yığıldı. Bıçakla dehşet saçan B.A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edilirken, ağır yaralandığı belirlenen Gülçiçek ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülçiçek, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, B.A. kısa sürede yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. B.A.nın, ifadesinde, Gülçiçek'in yanındaki kuzenine laf attığını ve bunun üzerine çıkan tartışma sonucunda bıçakladığını söylediği öğrenildi. B.A. daha sonra tutuklandı.

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Tepecik Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Gülçiçek'in ailesi ve arkadaşları katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından Gülçiçek'in cenazesi Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir sokak ortasında bıçaklanan genç toprağa verildi

Alp Can, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:57 Kaynak: DHA
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