İzmir spor kenti olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmir spor kenti olacak - Son Dakika Spor

İzmir spor kenti olacak

6 saat önce

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, İzmir'i spor kenti kimliğine kavuşturacaklarını söyledi.

İzmir spor kenti olacak, System.String[]

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, İzmir'i spor kenti kimliğine kavuşturacaklarını söyledi.

İzmir'in marka futbol kulüplerinin olduğunu dile getiren Erten, "Büyük kulüplerimiz ile şehrimizi bir spor kenti yapabiliriz. Şehrimiz bunu çok hak ediyor. Bu anlamda İzmir'in dünyada hızla gelişen spor ekonomisinden ve spor turizminden daha fazla pay alması için, sonuç ve hedef odaklı olarak hepimiz çalışmalıyız. Bu konuda kulüplerimizle, turizm işletmelerini içinde bulunduran Turizm İşletmeleri Konfederasyonu ve İzmir Ticaret Odası'yla, yerel merkezli yönetimlerimizle işbirliği yapacağız" diye konuştu. İzmir'e yeni statların yapıldığını ve inşaatların hızla ilerlediğini ifade eden Erten, "Statlarımız konusunda epey yol alındı. Destek ve emek veren tüm yöneticilerimize, değerli siyasi temsilcilerimize, Gençli ve Spor Bakanlığı yetkililerine. Sayın Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na, İzmirlilere ve kulüplerimize teşekkür ederim. Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi kapılarını 26 Ocak'ta Beşiktaş maçıyla açacak. Alsancak Stadı gelecek seneye yetişecek. Karşıyaka Stadı'nda ise 3'üncü ihale yapılacak. Artık İzmir'de milli maç da izleyeceğiz. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun İzmir ve Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük spor adamlarından olan Adnan Süvari adıyla oynanması için çalışmalarımız da sürüyor" dedi.


Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede (2)

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 20:40:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir spor kenti olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]