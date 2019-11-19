İzmir usta tiyatrocu ile ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı

Usta tiyatrocu ile ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de, kaldığı yaşlı ve bakımevinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu Jale Birsel'in (92) cenazesi Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'ndeki törenin ardından Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Cenazeye, ailesi, sevdikleri ve sanatçı dostları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Birsel için helallik alındı. Birsen'in cenazesi, gözyaşları içinde Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.