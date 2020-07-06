İZMİR Uyuşturucu çetesi 1 yıllık takip sonucu çökertildi - Son Dakika

Uyuşturucu çetesi 1 yıllık takip sonucu çökertildi

İZMİR merkezli 6 ilde, Nihat ve Sedat Alabay kardeşlerin liderliğini yaptığı Alabaylar Çetesi'ne yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 75 kişiden 59'u tutuklanırken, çetenin 1 yıllık takip sonucunda çökertildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, liderliğini Nihat ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı yasa dışı suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 26 Haziran'da İzmir merkezli İstanbul, Manisa, Uşak, Adana ve Muğla'da olan toplam 89 adrese, çeşitli birimlerden 800 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerinde yapılan aramalarda 15 kilo skunk, 5 bin ecstasy adlı uyuşturucu hap, uyuşturucu özelliği bulunan 20 hap, yarım litre amonyak çözeltisi, ruhsatsız 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 177 fişek, 2 sustalı bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin TL para ele geçirildi. Operasyonda 75 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 75 kişiden 59'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında, operasyonlarda yakalanan örgüt yöneticilerinden Sedat Alabay da bulunurken, Nihat Alabay'ın firari olduğu ve onun gibi firari olan diğer 12 kişiyle birlikte aranmasına devam ediliyor.

ÇETEDEN AYRILMAK İSTEYENLERE BASKI UYGULANIYORMUŞ

Alabaylar çetesinin 1 yıllık takibin ardından çökertildiği ortaya çıktı. Çetenin, Avrupadan getirdiği uyuşturucuları şehrin farklı noktalarındaki depolarda sakladığı ardından 'torbacı' adı verilen sokak satıcıları vasıtasıyla piyasaya sürdüklerinin tespit edilmesinin ardından takibe alındıkları belirtildi. Uyuşturucu satışlarının genellikle gece saatlerinde yapıldığını tespit eden ekipler, çete hakkında da önemli delillere ulaştı. Çetede hiyerarşik bir düzenin bulunduğu ve ayrılmak isteyenlere baskı uygulanıp tehdit edildikleri belirlendi. Bir yıllık süre boyunca takibi sürdüren ekipler, ardından operasyonu gerçekleştirip çeteyi çökertti.

BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Soylu, "İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi. Sokak satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesine" bir yıllık takip neticesinde darbe. 59 tutuklu. Narkotik Daireye, İzmir emniyetimize, adli makamlara şükranlarımızla" ifadelerini kullandı.