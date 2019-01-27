İzmir Uzay Kampı Sömestr Tatilinde Çocuklara Unutulmaz Anlar Yaşatıyor

İzmir
'deki Uzay Kampı Türkiye
, yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen çeşitli programlara yurt içi ve yurt dışından gelen çocuklara unutulmaz bir uzay deneyimi yaşatıyor. Son teknoloji ile oluşturulmuş simülasyonlarla astronotların yaşama ve çalışma ortamlarını yaşayarak öğrenen çocuklar, aynı zamanda bilimsel derslere de katılıyor. Amerika
ve Kanada
'dan sonra dünyada üçüncü olarak, 2000 yılında İzmir'in Gaziemir
ilçesindeki Ege
Serbest Bölgesi A.Ş. (ESBAŞ) içinde kurulan Uzay Kampı Türkiye, 5 günlük yatılı ve günübirlik programlarıyla şimdiye kadar yaklaşık 60 ülkeden 240 bini aşkın katılımcıyı ağırladı. ESBAŞ tarafından işletilen kampta çocuklar donanımlı eğitmenler eşliğinde uzayla ilgili interaktif simülasyonların kullanıldığı dinamik ve eğlenceli bir uzay yolculuğuna çıkıyor. Sömestr tatilinde çocuklarının hem eğlenip hem öğrenmesini isteyen aileler, onları Uzay Kampı Türkiye'nin unutulmaz deneyimler yaşatan programlarına emanet ediyor. Çocuklar kampta, astronotların uzayda yaşama ve çalışma alanlarını gerçeğe çok yakın simülatörlerle tecrübe edip, gerçek boyutlarda tasarlanmış bir uzay mekiğini uzay istasyonlarından kontrol etmeyi deneyimleyebiliyor. Kampta bulunan yer çekimi koltuğu simülatörüyle ayda yürüyüşü deneyimleme fırsatı sunulurken, planateryumda ise gezegenlerle ilgili bilgiler öğreniliyor. Ayrıca, çocuklar NASA
tasarımlı astronot giysilerini ve kullanım alanlarını öğrenirken, astronotların spor aletlerini kullanıp, onların yaşam şartlarını tanıyorlar. Sanal Mars gezisi simülatörü ile Mars'ta kurulmak istenen yaşam alanlarını gözlemleyebilen çocuklar, kurulan hidroponik laboratuvarlarında uzayda topraksız bir şekilde yetişebilecek olan bitkileri toprak yerine cam elyafı kullanarak yetiştirme şansını yakalıyor.
ÇOCUKLAR ASTRONOTLARIN DENEYİMLERİNİ BİREBİR YAŞIYOR
Sömestr programının içeriği hakkında bilgi veren Uzay Kampı Türkiye Pazarlama ve Halkla İlişkiler
Müdürü Emre Aday, şunları söyledi
Şu anda sömestr tatiline özel Uzay Yolculuğu programımız var. Öğrenciler astronot simülatörlerini uygulamalı olarak öğrenme ve kullanma şansına sahip oluyorlar. Öğrencilerin yarıyıl tatillerini değerlendirmeleri için en güzel yerlerden biri de Uzay Kampı. Öğrencilere takım çalışması, liderlik konularında yetkinliklerini artıracak etkinlikler yaptırıyoruz. Örneğin 'sıfır yerçekimi duvarı' isimli simülatörümüz var. Bu simülatör astronotların yerçekimsiz ortamda nasıl çalışmalar gerçekleştirdiğini ve aynı zamanda parça inşa ederken ne gibi zorluklar yaşadıklarını anlatan bir eğitim aracı. Özellikle çocukların kişisel gelişimi açısından oldukça önemli. Buradaki etkinliklerin hiçbiri sıkıcı ve tekdüze etkinlikler değil. Genellikle hiçbir öğrencinin burada hiç sıkıldığını görmedim.
Öğrencilerin Uzay Kampı'nda okulda öğrendiği bilgileri uygulamalı olarak deneyimlediğini söyleyen Aday, sözlerini şöyle sürdürdü
Program içerisinde sanal uzay mekiği uçuş görevimiz var. Öğrencilere pilot, komutan, uçuş uzmanı gibi gerçek uzay mekiğinde görevleri ve üstlenilecek pozisyonları anlatıyoruz. Sonra kendi başlarına grup olarak başarılı bir ekibin çalışma biçimini birebir yaşamalarına fırsat tanıyoruz. Astronot simülatörleri ağırlıklı olarak kullanılıyor çünkü çocukların okulda gördükleri konuları destekleyecek fen ve matematik bilimlerine karşı olan ilgilerini artıracak şekilde tasarlanmış. Örneğin sürtünmesiz ortamda olmak nasıl bir duygu hep okullarda formüllerle öğretilir fakat burada uzay ortamında astronotlar bunu nasıl uygulamış, nasıl denemişler örneklerle bunu anlatıyoruz. Öğrenmeye hevesli, fen ve matematik bilimlerine karşı istekli olan çocuklar burada ilgilerini çekecek konular buluyorlar. Öğrenmenin keyifli kısmını onlara sunarak bunu yakalıyoruz, belki de bu alanda kariyer yapacak bireyler yetiştiriyoruz.
Uzay Kampı sömestr programına katılan çocuklardan Elvin Kılıçarslan
(11), Kampa ilk defa katılıyorum. Astronotların uzayda yerçekimsiz ortamda nasıl spor yaptığını öğrendim. İlk başta korktum ama sonra çok eğlendim. Çok mutlu oldum çünkü astronotların yaşadığını biz de ülkemizde yaşadık dedi.