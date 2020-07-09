İzmir Valisi Köşger, AA İzmir Bölge Müdürü Baysal'ı kabul etti - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'ı kabul etti.

Köşger, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın kamuoyunu aydınlatmada Türkiye'de ve dünyada önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Bu süreçte basın ve sosyal medya iletişimine önem vereceklerini ifade eden Köşger, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bölge Müdürü Baysal da Köşger'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonunda Baysal, Vali Köşger'e AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adli fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.