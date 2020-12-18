Son dakika haberi... Vali Köşger'den toplu taşımada HES Kodu uyarısı - Son Dakika

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik kartların, kişisel HES kodlarıyla eşleştirilmesi zorunluluğu konusunda İzmirlilere uyarıda bulundu. Vali Köşger, 30 Ekim'de başlayan ve iki kez uzatılan süreçte HES kodu tanımlaması yapılmayan kartların toplu ulaşıma kapatılabileceğini belirtti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmirli vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamamaları için 'HES kodu' işlemlerini yapmaları gerektiğini ifade etti. Vali Köşger, 'HES kodu' işlemini yapmayan vatandaşların kartlarının kapatılabileceğini belirtti. Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Köşger, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de bu işlemin yürütücülüğünü Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü yapıyor. Halkımıza çeşitli medya kanalları aracılığıyla duyurular yapılmıştı. 30 Ekim'de başlayan uygulama; ilk etapta 15 Kasım, sonra 30 Kasım'a son olarak da 11 Ocak'a kadar uzatıldı" dedi.HES KODU İLE EŞLEŞTİRİLMEYEN KARTLAR 11 OCAK'TA ULAŞIMA KAPATILACAKUygulamanın koronavirüsün toplu ulaşım kaynaklı yayılımını engelleme noktasında önemini kaydeden Vali Köşger, "Halen aktif olarak kullanılan İzmirim Kartların, ancak dörtte birine kişisel HES kodu tanımlamasının yapıldığı bildirilmiştir. Tanımlamaları yapılmayan kartlar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla toplu ulaşıma 11 Ocak'ta kapatılacaktır. Kıymetli İzmirli hemşehrilerime, bu tarihe kadar HES kodlarını, kullandıkları İzmirim Kartlara bir an önce tanımlamaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Vali Köşger, eşleştirme yaptırmayan vatandaşların işlemlerini belediyenin internet adresinden, metro istasyonlarında, vapur iskelelerinde, çeşitli hizmet binalarında ve sosyal tesislerde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarından; vapur iskelelerinde, aktarma merkezlerinde, Metro ve İZBAN istasyonlarında oluşturulan yardım masalarından yaptırabileceğini belirtti.