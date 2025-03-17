İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 18 Mart Şehitler Günü Mesajı - Son Dakika
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İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 18 Mart Şehitler Günü Mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Elban, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' sözleriyle vücut bulan Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en büyük kanıtıdır. Bu şanlı mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin en önemli sorumluluğudur" dedi.

17.03.2025 11:38
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(İZMİR) - İzmir Valisi Süleyman Elban, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Elban, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' sözleriyle vücut bulan Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en büyük kanıtıdır. Bu şanlı mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin en önemli sorumluluğudur" dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan İzmir Valisi Süleyman Elban, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin azim, inanç ve fedakarlıkla yazdığı en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Çanakkale, sadece bir savaşın değil, bağımsızlık uğruna verilen eşsiz bir mücadelenin adıdır.

Bu büyük zafer, milletimizin özgürlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını tüm dünyaya göstermiş, Kurtuluş Savaşı'nın da meşalesini yakmıştır. Anadolu'nun dört bir yanından gelen kahramanlarımız, imkansızlıklar içinde canları pahasına vatan topraklarını savunarak 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe kazımışlardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' sözleriyle vücut bulan Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en büyük kanıtıdır. Bu şanlı mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin en önemli sorumluluğudur.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'de canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile şanlı tarihimizi yazan, vatan ve mukaddesat uğruna mücadele eden tüm şühedayı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 18 Mart Şehitler Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 18 Mart Şehitler Günü Mesajı - Son Dakika
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