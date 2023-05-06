Kumarhane baskınında 152 kişi suçüstü yakalandı! Atatürk detayı ise dikkat çekti

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda Bornova ilçesi Beşyol ve Gökdere mahallelerinde bulunan 2 farklı umuma açık işletmede kumar oynatıldığına dair bilgi elde edildi.

152 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatıyla, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda toplamda 152 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

600 BİN LİRADAN FAZLA CEZA KESİLDİ

Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 616 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere de el konuldu.

PORTRENİN ARKASINDAN GİZLİ KAPI ÇIKTI

Söz konusu mekanlardan birinde ise Atatürk portresinin altında gizli kapı düzeneği tespit edildi. Kapının kumanda ile gizli bir bölmeye açıldığı görüldü. Şüpheliler İ.A. ve A.K. hakkında 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'Mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı. Aynı işletmeye daha önce de 22 kez operasyon düzenlendiği ifade edildi.