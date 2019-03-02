Son Dakika Haberleri: İzmirli Stk'lara Devlet Destekleri Anlatıldı

İzmirli Stk'lara Devlet Destekleri Anlatıldı

23 dakika önce

İSTOK Şubat ayı toplantısında, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri ile İzmir Sivil Toplumla İlişkiler Müdürünü ağırladı.

İzmirli Stk'lara Devlet Destekleri Anlatıldı, System.String[]

İSTOK Şubat ayı toplantısı "Proje Destekleri" temasıyla, İnsan-Der'in Işıkkent'te kurduğu Aşevi salonunda gerçekleşti. İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz ve İzmir Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen'in de konuk olarak katıldığı toplantıda STK temsilcileri, devletin sağladığı proje destekleri hakkında merak ettiklerini sorarak öğrenme imkânı buldu.

KADIN DERNEKLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Şubat ayı dernekler faaliyetlerinin ve gündemin görüşülmesinin ardından söz alan İzmir Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, İzmir'de kadın derneklerinin sayısının hem nitelik hem de nicelik olarak beklenenin çok altında kaldığını dile getirdi. Dernekler bünyesinde kurulan kadın kollarından ziyade kadınların kendi derneklerinin kurulmasının önemini vurgulayan Esen, "Toplumlarda kadın her zaman gelişmenin itici gücü olmuştur. Herhangi bir yasal düzenleme ya da toplumsal değişim noktasında erkeklerin ve derneklerdeki kadın kollarının taleplerinden ise kadın derneklerinin talepleri çok daha etkili ve güçlüdür. Bu gerçeği unutmadan İzmirli kadınların kendi dernekleri ile sivil toplum yaşamına katılımlarının önünü açmalıyız" dedi.

PROJE DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün proje desteklerine başvuru sürecinin başladığını da belirten Esen, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bütçeden ne kadar çok pay alabilirsek, yaşadığımız kente o kadar çok hizmet etmiş oluruz. Fakat burada bizler sadece bir danışma ve denetleme pozisyonundayız, bu bütçeden pay alabilmek siz değerli derneklerimizin proje üreterek başvurmaları ile mümkün. Başvuru son tarihi olan Aralık ayına gelmeden, ne kadar hızlı bir şekilde başvurularımızı tamamlarsak, projelerin kabul edilebilirliği o kadar yükseliyor. İzmir için elimizi hızlandıralım"

GÜDÜMLÜ PROJELERE YÖNELİN

Konuşmasına İZKA'nın Türkiye'de İstanbul ve Ankara'dan sonra sadece bulunduğu ilden sorumlu olan 3. ve son Kalkınma Ajansı olduğunu belirterek başlayan İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, tüm sivil toplum kuruluşlarının projelerini beklediklerini dile getirdi. Özellikle belli bir hedefe yönelmiş ve uzun vadede kazanımlar sağlayacak güdümlü projelerin destek alma ihtimalinin daha yüksek olduğunu aktaran Yavuz, kurum olarak bu konuda İzmirli STK'lara her türlü yardım ve danışmanlık yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

SOSYAL GELİŞİM PROJELERİ DESTEĞİ GELECEK

İzmirli STK'lar ile önümüzdeki süreçlerde Sosyal Gelişim Projeleri'nin destekleneceği bilgisini de paylaşan Yavuz, İZKA olarak bu alana yeni girmekteyiz. İzmirli STK'ların bu alanda güzel ve iyi projeler gerçekleştirerek yaşadığımız kente ve hemşehrilerimize faydalı olacağımıza inancım tam" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından soru cevap kısmında İzmirli STK temsilcileri, projelere başvuru koşulları ile ilgili merak ettikleri hususları üzerine kurum müdürlerimize sorularını yöneltti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:48 Kaynak: Bültenler

İzmir, Güncel
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