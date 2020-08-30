İzmirliler balkonlarından İstiklal Marşı okudu, Vali Köşger'de eşlik etti - Son Dakika

İzmirliler balkonlarından İstiklal Marşı okudu, Vali Köşger'de eşlik etti

İZMİR - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için tüm İzmirlileri evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak İstiklal Marşı okumaya davet eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'de, Valilik Konutu balkonuna çıkarak İzmirlilerin İstiklal Marşı okumasına eşlik etti. Ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Köşger,"Bu millet yokluklar içerisinde, sıkıntılar içerisinde ve uzun yıllar süren savaşlar neticesinde yorgun, bitkin ve ekonomik olarak da güçsüzleşmiş bir millet olmasına rağmen adeta küllerinden yeniden doğarcasına ciddi bir şahlanış gerçekleştirdi ve kadını, erkeği, genci, yaşlısı ve çocuğu ile bu şahlanışta dünyaya ciddi bir örnek oldu" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de gün içerisinde düzenlenen etkinlikler ile coşkuyla kutlandı. Zafer'in 98. yıl dönümünde etkinliklerin korona virüs dolayısıyla kısıtlı bir şekilde yapılıyor olmasını hatırlatan Vali Yavuz Selim Köşger, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmirli hemşehrilerimizi evlerinin camlarından ve balkonlarından şanlı al bayrağımızla birlikte saat 21.00'de İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum" çağrısında bulunmuştu. Saat 21.00 itibari ile İzmirliler evlerinin balkon ve camlarına çıkarak İstiklal Marşı okurken, Vali Köşger ve eşi Fatma Köşger Valilik Konutu balkonundan, konut önündeki çimlik alana gelerek saydı duruşunun ardından İstiklal Marşı okuyan vatandaşlara eşlik etti.

"30 Ağustos zaferi ile bu millet dünyaya ciddi bir önek oldu"

Balkonda gerçekleştirilen etkinliğin ardından konut bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Köşger, birlik ve beraberlik içerisinde bu bayramı İzmir'de idrak etmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Az önce biz konutumuzun balkonundan, İzmirlilerde park bahçe ile evlerinin balkonlarından iştirak ettikleri çok coşkulu bir töreni yaşadık. Milli bayramlar bizim değerlerimiz. Bu milletin tarihinde müstesna günlerdir milli bayramlarımız. 30 Ağustos, 98 yıl önce bugün Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucunda zaferle taçlanan bir milli mücadele. O savaşta bu millet yokluklar içerisinde, sıkıntılar içerisinde ve uzun yıllar süren savaşlar neticesinde yorgun, bitkin ve ekonomik olarak da güçsüzleşmiş bir millet olmasına rağmen adeta küllerinden yeniden doğarcasına ciddi bir şahlanış gerçekleştirdi ve kadını, erkeği, genci, yaşlısı ve çocuğu ile bu şahlanışta dünyaya ciddi bir örnek oldu" dedi.

"Emperyalist devletlerin yenilebileceğini tüm dünyaya göstermiş olduk"

Açıklamasına devam eden Köşger, " Dünyada emperyalist devletlerin yenilebileceğini tüm dünyaya göstermiş olduk. Dolayısı ile Türk istiklal savaşı, bağımsızlık savaşı dünyadaki bütün mazlum, ezilmiş milletlere de örnek teşkil etti. Bugünde aynı şartlar farklı şekillerde tecelli ediyor. Doğu Akdeniz'de başta olmak üzere ülkemize yönelik emperyalistlerin emelleri bitmiş değil. Bugün birlik ve beraberlik içerisinde olma günü" ifadelerini kullandı.