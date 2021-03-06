Kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika

Kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor

06.03.2021 15:03

Kontrollü normalleşme süreciyle cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı İzmir'de, sahil şeridi ve işlek caddelerde hareketlilik yaşandı.

Kontrollü normalleşme süreciyle cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı İzmir'de, sahil şeridi ve işlek caddelerde hareketlilik yaşandı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "yüksek riskli" iller arasında yer alan İzmir'de hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla çok sayıda kişi, sahil bandı ve parklarda vakit geçirdi.

Özellikle kahvaltı hizmeti veren restoran ve kafelerde yoğunluk yaşanırken bazı kişiler evlerinden getirdikleri yiyeceklerle çimlerin üzerinde yemek yedi.

Bostanlı sahilinde çocuk parklarında da kalabalık gözlendi. Sahile gelen araçlar park yeri bulmakta zorlandı.

Konak ilçesinde yer alan Kordon, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Göztepe sahilinde de yer yer yoğunluk görüldü.

Polis ekiplerinden denetim

Karşıyaka'daki Kemal Paşa Caddesi'nde de gözlenen yoğunluk üzerine polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Karşıyaka Çarşı olarak da bilinen caddede polis ekiplerinin yaptığı denetime Kaymakam Ali Rıza Çalışır da katıldı. Kontrollerde işletme sahiplerine ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Caddede devriye gezen polis araçlarından maske ve mesafe uyarısı yapıldı.

"Bize rutin gelen her şeyi özlemişim"

Bostanlı sahilde yürüyüş yapan Tuğba Üstündağ, AA muhabirine, en çok sahilde deniz havası almayı özlediğini söyledi.

Salgın öncesi sahilde yürümenin kıymetini anlayamadıklarını ifade eden Üstündağ, "Buradan yürüyüp geçmeyi özlemişim. Bize rutin gelen her şeyi özlemişim. Dışarıya özgürce çıkabilmek çok güzel." dedi.

Üstündağ, sahilde yürüyen vatandaşların hem maske hem de mesafe kuralına dikkat ettiğini dile getirdi.

Sahilde kahvaltı yapan Şeyma Erdemoğlu ise Gaziantep'ten 15 gün önce geldiğini ve evden dışarıya çıkmadığını ifade etti.

Bugün sahile "nefes almaya" geldiğini belirten Erdemoğlu, "Özgürlük kadar güzel bir şey yok. Şu an özgür olduğumu hissediyorum." diye konuştu.

Kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor
Kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor
Kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor
Kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor

Cumartesi, Bostanlı, Polis, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika


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