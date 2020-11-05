İzmit Belediyesi ve LÖSEV'den farkındalık etkinliği - Son Dakika

İzmit Belediyesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV'le birlikte düzenlediği etkinliklerle hem çocukları hem de büyükleri farkındalığa davet ediyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV'in gönüllü çalışanları ile birlikte Belsa hizmet binası A ve B bloklar arasında düzenlediği sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliğine birçok İzmitli katılım gösterdi. Genç, yaşlı, çocuk demeden her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte, çocuklar avuçlarıyla el baskısı bırakıp resimler çizerek lösemili kardeşlerine sevgilerini gösterdi. Ayrıca açılan stantta kupa, anahtarlık, magnet benzeri eşyaları satın alan İzmitliler, LÖSEV'e destekte bulundu.

Etkinlikte İzmitli çocuklar çizdikleri resimler ve yazdıkları mesajlarla destekte bulunarak, küçük yaşta farkındalık kazanmaya başladı. Resim ve el baskısı faaliyetlerinde gülümsemeleri yüzlerinden eksik olmayan İzmitli çocuklar, lösemili kardeşleri için iyi dileklerini sunarak küçük yaşta sorumluluk ve gönüllülük bilincini kazandı. İzmit Belediyesi, etkinlik sonunda toplanan tüm bağışları Lösemili Çocuklar Vakfı'na ulaştıracak. - KOCAELİ