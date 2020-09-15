SPOR İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda Euroleague öncesi imzalar atıldı

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda Euroleague öncesi imzalar atıldı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague sezonu öncesinde başantrenör Hasan Fırat Okul ve tamamı milli takımlarda mücadele eden 11 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda FIBA Euroleague'de mücadele edecek olan Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından İzmit Belediyespor'da oyuncular ve teknik kadro ile imzalar atıldı. Geçen sezon Ocak ayında göreve başlayan başantrenör Hasan Fırat Okul'un sözleşmesi 2 yıl uzatılırken, A Milli Takım ve milli takım altyapılarında oynayan Emel Sığırcı, Defne Melissa Paylar, Kübra Erat, Gülşah Duman, Miray Şahin, Elif Emirtekin ve Çağlanur Uzundurukan yeni sezonda İzmit Belediyespor'a katıldı. Türk oyuncuların yanı sıra Brezilya Milli Takımı oyuncusu Clarissa Cristina Dos Santos, Litvanya Milli Takımı oyuncusu Egle Siksniute, Karadağ Milli Takımı oyuncusu Milica Jovanovic ve WNBA takımlarından Indiana Fever'da mücadele eden Erica K. Wheeler da takıma katılarak sözleşmelerini imzaladı. İmza törenine teknik kadro ve oyuncularla birlikte İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya ve İzmit Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur da katıldı.

"DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

İmza töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Altyapıya verdiğimiz önem kadar profesyonel ligdeki takımımıza da ciddi önem veriyoruz. Çünkü seçim arifesinde, seçim atmosferinde hep söylediğimiz sloganlarımız vardı. 'Spor kenti İzmit' vurgumuz vardı. 'Sanat kenti İzmit' demiştik. Cıvıl cıvıl yaşayan bir kent olacağını söylemiştik. Bu kentin insanlarını birçok yönden başarılı kılmak ve ismini tüm Türkiye'de ve Türkiye ötesinde de duyurabilmek bizim en büyük arzumuzdu. Bu azimle ve bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu dönem, Süper Lig'de ilk yılımız olmasına rağmen öncelikle Türkiye Kupası'nda ikinci olma başarısı bizim oldu. Bu güzel bir başarı. Bunun için emek veren bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Şimdi de Avrupa'da ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi temsil edeceğiz. Bir ilçe belediyesi olarak bizim için gerçekten büyük bir başarı. Gururlanarak anlattığımız, 'Spor kenti İzmit' vizyonumuza da çok uygun bir başarı. Güzel başarılara, daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Belki küçük bütçelerimiz var. Ama bir şeye baş koyarsanız, inanarak yolunuzu yürürseniz ve azimle çalışırsanız her şey para demek değil. Gerçekten baş koyduğunuz yolda başarı kaçınılmaz olur ve gelir. O başarıyı da bu takımın getireceğine ve İzmit'in adını daha üst boyutlarda duyuracağına inanıyorum" dedi.

"KADIN BASKETBOLUNA GERÇEKTEN DEĞER VEREN BİR ŞEHİRDEYİZ"

Sözleşmesi 2 yıl daha uzatılan başantrenör Hasan Fırat Okul ise imzayı atmadan önce, "Öncelikle çok heyecanlıyım. Çünkü kadın basketboluna gerçekten değer veren bir şehirdeyiz. Bu şehirde gerçekten kadın basketbolunu yukarı çıkarmak için ellerinden gelen her şeyi yapan insanlar var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü ben bu ortamda doğup büyümüş bir insan olarak, 17 yaşından beri kadın basketbolunun içerisinde olan bir antrenör olarak, bu yapılan yatırım ve emekleri görünce çok mutlu oluyorum" diye konuştu.