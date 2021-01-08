İzmit çarşısında dükkanlar açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

İzmit çarşısında dükkanlar açılışa hazırlanıyor

08.01.2021 18:03
İzmit çarşısında dükkanlar açılışa hazırlanıyor, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yerel ekonomiyi kalkındırmak esnafı, kadın üretici ve girişimcileri güçlendirmek üzere hizmete girecek olan İzmit Çarşısı ile ilgili video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yerel ekonomiyi kalkındırmak esnafı, kadın üretici ve girişimcileri güçlendirmek üzere hizmete girecek olan İzmit Çarşısı ile ilgili video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Üreticileri güçlendirmek için yenilikçi uygulamaları hayata geçiren İzmit Belediyesi, esnaf ve üreticilerin birbirlerini destekleyerek döngüsel ekonomi oluşturmalarını ve yerel ekonomiyi kalkındırmalarını sağlayacak olan İzmit Çarşısı'nı hayata geçiriyor. İzmit Çarşısı'nda üreticiler ücretsiz bir şekilde dükkan açarak ürünlerini Türkiye'nin her tarafından müşterilerle buluşturabilecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hayata geçirilecek olan İzmit Çarşısı ile ilgili, çalışma ortaklarından olan Good4Trust.org kurucusu Uygar Özesmi ile video konferans üzerinden bir araya geldi.

Doğa ve insana dost yeni bir ekonomik oluşum olan İzmit Çarsısı ile yapılacak çalışmaların ve atılacak adımların konuşulduğu toplantıda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç de hazır bulundu. Üreticiyi destekleyen belediye vizyonuyla yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz açıklamasında bulunan Başkan Hürriyet, "Yerel ekonomik kalkınma modeli olan İzmit Çarşısı'nda, üreticileri güçlendirip kendi aralarında bir dayanışma ağı kurmalarını amaçlıyoruz. Sadece bir e-ticaret ortamı olmamakla beraber, üretim konusuna yeni bir vizyon kazandıran İzmit Çarşısı, üreticilerle halkın daha güçlü bir dayanışma içerisinde olmalarını sağlayacak. Dünyayı daha yaşanabilir kılmak üzere, İzmit Belediyesi ve Good4trust.org öncülüğünde İzmit'te hayat bulacak olan İzmit Çarşısı'nda dükkan açmak tamamen ücretsiz. Üreticilerimiz burada dükkan açarak ekonomik döngünün bir parçası olabilirler. Sadece İzmit değil, Kocaeli'nin her yerinden üreticilerimiz burada dükkan açabilir" dedi.

İzmit Çarşısı'nda üreticiler, yerel ekonomiyi kalkındırarak Türkiye'nin her tarafından müşterilerle buluşacaklar. 2 Şubat'ta tüm Türkiye'ye tanıtılacak olan İzmit Çarşısı'nda, dükkanlar 15 Ocak'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. İzmit Çarşısı'nda dükkan açmak isteyen üreticiler internet adresinden form doldurması gerekmektedir.

Öte yandan İzmit Belediyesi, belediye iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere geçici süreli psikolog alımı yapacak. Psikolog ilanına başvuru yapacak adayların, üniversitelerin Psikoloji bölümünden mezun olması şartı aranacak. Müracaatlar 08-15 Ocak tarihleri arasında internet adresinden online olarak yapılabilecek. - KOCAELİ

İzmit çarşısında dükkanlar açılışa hazırlanıyor
İzmit çarşısında dükkanlar açılışa hazırlanıyor
İzmit çarşısında dükkanlar açılışa hazırlanıyor

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, Kocaeli, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit çarşısında dükkanlar açılışa hazırlanıyor - Son Dakika


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