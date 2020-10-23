İzmit, Euroleague Woman ön elemelerine ev sahipliği yapacak - Son Dakika

İzmit, Euroleague Woman ön elemelerine ev sahipliği yapacak

23.10.2020 14:18
İzmit, Euroleague Woman ön elemelerine ev sahipliği yapacak, System.String[]

İzmit Belediyespor ev sahipliğinde İzmit'te düzenlenecek Euroleague Woman ön elemeleri öncesi basın toplantısında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Avrupa'yı İzmit'e getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

İzmit Belediyespor ev sahipliğinde İzmit'te düzenlenecek Euroleague Woman ön elemeleri öncesi basın toplantısında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, " Avrupa'yı İzmit'e getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

İzmit Belediyespor ev sahipliğinde İzmit'te düzenleneceği açıklanan Eurolegaue Woman ön elemeleri öncesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katılımlarıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. İzmit Belediyesinde gerçekleştirilen basın açıklamasına Başkan Hürriyet'in yanı sıra İzmit Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur, Kadın Basketbol Başantrenörü Hasan Fırat Okul, İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, İzmit Belediyespor'un başarılı basketbolcuları Elif Emirtekin ve Milica Jovanovic katıldı.

Başkan Hürriyet: "İzmit Belediyespor, Türkiye'nin gururu olacak"

Basın toplantısında Türkiye'ye ilkleri yaşatmak konusunda gururlu olduklarını dile getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Türkiye'ye ilkleri yaşatmak konusunda gururluyuz. Bizim takımımız olan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı görev süremiz içerisinde büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. İlk senemizde Avrupa'ya yükselme başarısı yakaladık. İzmit Belediyespor ilk defa Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu olan EuroLeague'e katılıyor. Şimdi Avrupa'ya kadar sesimizi duyurma fırsatımız oldu. Bu bizim çok önemli haklı bir gurur tabi ki. Eurelegaue maç takviminde Macar, İspanyol ve Romanya takımı ile birlikte İzmit Belediyespor yer alıyor. Bu ön elemelerde İzmit Belediyespor sadece Kocaeli'nin değil Türkiye'nin de gururu olacak" dedi.

"Avrupayı İzmit'in ayağına getirdik"

Müsabakaların 28 Ekim'de başlayacağını ifade eden Hürriyet, "İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda olacağız. Bizim için çok önemli maçlar. Biz Avrupa'ya yükseldik derken Avrupa'yı İzmit'in ayağına getirdik. Değerli başkanımıza, hocamıza ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. İlçe belediyesi olmamıza rağmen büyük başarılara imza atıyoruz. Spor kenti İzmit anlayışını hem Kocaelispor'a verdiğimiz destek ile hem İzmit Belediyespor ile yaşatmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere geçen sezon Türkiye Kupası'nda ilk kez finale kaldık. Fenerbahçe ile karşılaştık fakat kazanamadık. Ama ikinci olmamızı da büyük bir başarı olarak görüyorum. Bizim hep söylediğimiz bir şey var. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin" şeklinde konuştu.

"Milica ve Egle milli takımda"

Başkan Hürriyet, Euroleague ön elemesinde İzmit Belediyespor'un başarılı olacağına inandığını belirterek, "Başa dönecek olursak temsilcimiz İzmit Belediyespor, Euroleague ön elemesi için parkeye çıkacak. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Buradan duyurmak istediğim bir konuda var. Sporcumuz Milica Karadağ milli takımına, Egle Litvanya milli takımına çağırıldı. Ayrıca kadromuzda yer alan Elif Emirtekin ve Kübra Erat'ın Türkiye mili takımına çağrılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Uğur Koştur: "İzmit'i devler liginde temsil edeceğiz"

Başkan Hürriyet'in ardından söz alan İzmit Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur şu ifadelere yer verdi:

"Biz göreve geldiğimizde başkanımıza sözümüz vardı. Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz dedik. Fakat bir tık öteye giderek Avrupa'yı İzmit'e getirdik. Biz de bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirip İzmit'in adını tüm Türkiye'ye ve Avrupa'ya duyurmak istiyoruz. Euroleague ön elemesini geçtiğimiz takdirde İzmit'i devler liginde temsil edeceğiz. Olumsuz bir durumdan bahsetmek istemiyorum ama ters bir durum olursa ön elemeyi geçemezsek Avrupa maceramız bitmeyecek, Euro Cup gruplarına mücadele edeceği."

Fırat Okul: "Bu vizyonun içinde olmaktan mutluyum"

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Hasan Fırat Okul ise şehrin desteğiyle başarıyı yakalyacaklarını ifade ederek, "Öncelikle bu vizyonun içerisinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Kadın bir belediye başkanının kadın basketboluna ve kadın sporuna verdiği bu destek çok önemli. Ülkemizde kadına verilen her destek çok değerli. Bunun ne kadar değerli olduğunuz biz biliyoruz. Geçen sene Avrupa hayalimiz vardı, bunu gerçekleştirdik. Türkiye Kupası'nda yaptığımız başarı çok değerliydi. Bunun devamında bu sene bu zihniyette bir takım kurduk. İlk planda başarılı olsak da sezon uzun bir maraton, tabi ki inişler çıkışlar olacak ama şehrimizin desteği ile başarılı olacağız" açıklamasını yaptı. - KOCAELİ

İzmit, Euroleague Woman ön elemelerine ev sahipliği yapacak
İzmit, Euroleague Woman ön elemelerine ev sahipliği yapacak
İzmit, Euroleague Woman ön elemelerine ev sahipliği yapacak

Euroleague, Hürriyet, Avrupa, İzmit, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmit, Euroleague Woman ön elemelerine ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor

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