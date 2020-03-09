İzmit, Gazozcu Mehmet'i unutmadı - Son Dakika

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında halk arasında "Gazozcu Mehmet" olarak tanınan Mehmet Yalaz için anma programı gerçekleştirildi.



İzmit'te iz bırakmış değerleri unutturmayan İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirdiği "İzmit unutmaz" etkinlikleri kapsamında "Gazozcu Mehmet" olarak tanınan ve Kocaeli spor Basketbol'un bir süre başkanlık görevini üstlenen Mehmet Yalaz için anma programı gerçekleştirildi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen anma etkinliğine İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, Mehmet Yalaz'ın eşi, çocukları ve dostları katıldı.



Vefatının 16'ncı yılında gerçekleşen anma programı Mehmet Yalaz'ın fotoğraflarının yer aldığı sergiyle başladı. Ardından Mehmet Yalaz ile birlikte basketbol oynamış, spor yapmış, onunla arkadaşlık yapmış kişiler Yalaz ile ilgili anılarını anlattığı kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından ise Veteranlar Kadın-Erkek basketbol gösteri maçı oynandı. Maç sonucunda sporculara madalyalarını İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve Mehmet Yalaz'ın kızı Zeynep Yalaz takdim etti. Programda ilk konuşmayı yapan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, "Mehmet Yalaz demek kent demek, Mehmet Yalaz demek Kocaelispor demektir. Kentin aktörlerinden biriydi. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet adına, İzmit adına Yalaz ailesine bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Bu anma programında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Ardından konuşan Mehmet Yalaz'ın kızı Zeynep Yalaz, kardeşleri Aslı Yalaz ve Mert Yalaz'ı yanına alarak, "Anma programında büyük emekleri olan arkadaşım İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çok teşekkür ediyorum. Evet, zor bir gün ama 16 senenin ardından sizlerle beraber olmak oldukça keyifli. Benim babam çok otoriter bir insandı ama yufka gibi yüreği olan bir insandı. Bizim bütün haylazlıklarımıza karşı bizi kırmazdı. Yeni birileriyle tanıştığımızda Mehmet Yalaz'ın kızıyım dediğimde insanların bize sevgiyle sarılması muhteşem bir duygu benim için. Mehmet Yalaz'ın evlatları olduğumuz için dünyanın en şanslı insanlarıyız diyebilirim" diye konuştu. - KOCAELİ