İzmit'in Perileri yeni sezona iddialı giriyor - Son Dakika

İzmit'in Perileri yeni sezona iddialı giriyor

Bu sezon hem Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa kupalarında mücadele edecek olan İzmit Belediyespor, yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

İzmit'in Perileri yeni sezona iddialı giriyor, System.String[]

Bu sezon hem Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa kupalarında mücadele edecek olan İzmit Belediye spor, yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bu sezon hem Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa kupalarında mücadele edecek olan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Hasan Fırat Okul yönetimindeki Periler yeni sezonda, geçen sezon yakalanan başarının üstüne koyarak devam edip, Avrupa'da İzmit'i ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Pazar günü Kayseri Basket karşısında ligdeki ilk sınavına çıkacak olan İzmit Belediyespor'un kaptanı Emel Sığırcı takımın yeni sezona hazır olduğunu ifade etti. Sığırcı, "Yeni bir takımız, güzel bir ekip olduk ve hazırlık sürecini iyi geçirdik. Avrupa'da ve Türkiye'de iyi işler çıkaracağımıza inanıyorum. Sezonun ilk maçına çıkacağız ve heyecanlıyız. Fırat hocamız hem saha içinde, hem saha dışında çok iyi bir antrenör. Takımla olan iyi iletişimi çok güzel. Geçen sene Fırat hocamızın gelmesiyle takımdaki olumlu değişimi herkes gördü. Bu sene de güzel işler başaracağız" dedi.

Takımın maçlarını bir an olsun bile kaçırmayan, her maçını takip eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ilgili soruya cevap veren Sığırcı, "Fatma Başkan konusunda çok şanslıyız. Geçen sezon bütün maçlarımızı takip etti. Türkiye Kupası maçımızı takip etti. Bu sezon öncesinde hazırlık maçlarımıza bile geldi. Kendisi sürekli yanımızda. Spora ve sporcuya verdiği değer çok güzel. Bir başkanın yanı sıra abla olarak hissedebiliyoruz. Bize değerli olduğumuzu hissettiriyor. Ayrıca motive de ediyor" diye konuştu.

İzmit Belediyespor'un WNBA'dan yeni transferi Erica Wheeler, İzmitliler arasında sıkça kullanılan bir cümle olan "İzmitliyiz Boolumm" kelimesini yeniden kullanarak bir kez daha takıma ve şehre çabuk adapte olduğunu gösterdi. Lig öncesi değerlendirme yapan Wheeler, "Tekrar basketbol oynamaya devam ettiğin için çok mutluyum. İzmit'i çok sevdim, hocamızı çok sevdim. Takım arkadaşlarımızla çok iyi geçiniyoruz. Her şey çok güzel" şeklinde konuştu.

Zorlu müsabakalara çıkacaklarını ifade eden Başantrenör Hasan Fırat Okul da, "Herkesin bildiği gibi pandemi süreci tüm takımları olduğu gibi bizleri de yavaşlattı. Normalde 12 maç hazırlık maçı yapabilecekken sadece 6 maç hazırlık maçı yapabildik. Yine de iyi bir şekilde sezona başlamak istiyoruz. Bu hafta 3 tane maçımız var. Önce Kayseri deplasmanı, çarşamba günü içerde Elazığ ve ardından deplasmanda Samsun Canik Belediyespor ile oynayacağız. Son derece zorlu üç maçımız var. Elimizdekinin en iyisini yaparak sezona sağlam bir şekilde başlayacağız" ifadelerini kullandı.

İzmit'teki ve Kayseri'deki hazırlık turnuvalarını değerlendiren Okul şöyle konuştu: "Amacına uygun bir turnuvalar oldu. Bizim için değerliydi. Yeni bir takımız var. Takım baştan aşağı yeniden kuruldu. İlk defa bir arada oynayan takımla kısa vadede verim almak zor oluyor. Turnuvada gördüklerimizi sahaya yansıtıp oyunumuzu daha da güzelleştireceğimizi düşünüyoruz. Fatma Başkanın desteği ve Uğur Başkanımızın isteği üzerine böyle bir karar aldık. Ailemle İzmit'te yaşıyorum. İzmit'i çok benimsedim. Burası benim evim gibi oldu. Hem alt yapı organizasyonu, hem spor okulları organizasyonu hem de ilerleyen süreçte gelişim takımı kurmak istiyoruz. Çünkü burada bu potansiyel var. Bu potansiyeli sahaya yansıtıp buradan kendi yetiştirdiğimiz sporcularla sahada yer almak istiyoruz"."

Son olarak konuşan İzmit Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur şu ifadeleri kullandı: "2020-2021 sezonunu bütün takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Sakatlıksız, Covid'in olmadığı bir sezon olmasını diliyorum. Bu ay içerisinde lig maçlarının yanı sıra Euroleague ön eleme maçımız olacak. Bununla ilgili FIBA ile görüşmelerimiz devam ediyor. 4 takımlı oynanacak Euroleague ön eleme maçlarının İzmit'te olma ihtimali var. Eğer görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa Euroleague ön eleme karşılaşmaları İzmit'te oynanacak. Bunu başarırsak hem İzmit'in adını Avrupa'ya duyuracağız hem de bu karşılaşmaları kendi şehrimizde oynayacağız. İzmit'te yıllardır kaybolan basketbol heyecanın tekrardan yaşattığımız için lige güzel başlamak istiyoruz. Sporcularımızdan 3 maçlık bir seri bekliyoruz. Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e geçen sene Avrupa sözümüz vardı. Onu yerine getirdik. Bu sene de bu başarının altına düşmek istemiyoruz. Yine Avrupa kupalarına katılacak bir şekilde başarı elde etmek istiyoruz."

"Güzel bir turnuva oldu. Ciddi rakiplerle oynadığımız bu turnuva bizler açısından iyi oldu. Bu turnuvalarda oyuncularımız her özelliğini görmüş oluyoruz. Merhum belediye başkanımız Leyla Atakan adına yapılan bu turnuvayı geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Bu turnuvalarda eksikliklerimizi görüyoruz. Takıma ufak dokunuşlar yapmak istiyoruz. Birkaç takviye yapabiliriz. Birkaç gün içinde netleşeceğini düşünüyorum." - KOCAELİ

İzmit'in Perileri yeni sezona iddialı giriyor
İzmit'in Perileri yeni sezona iddialı giriyor
İzmit'in Perileri yeni sezona iddialı giriyor
İzmit'in Perileri yeni sezona iddialı giriyor
İzmit'in Perileri yeni sezona iddialı giriyor

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Türkiye, Avrupa, İzmit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmit'in Perileri yeni sezona iddialı giriyor - Son Dakika Spor

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