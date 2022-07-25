İZMİT KÖRFEZİ'NDE 2 BİN 622 METRE YÜZEREK KARŞI KIYIYA GEÇTİLER - Son Dakika
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İZMİT KÖRFEZİ'NDE 2 BİN 622 METRE YÜZEREK KARŞI KIYIYA GEÇTİLER

25.07.2022 03:25

İZMİT Körfezi'nde düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları'nda 157 sporcu, 2 bin 622 metre yüzerek İzmit Körfezi'nde karşıdan karşıya geçti.

İZMİT Körfezi'nde düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları'nda 157 sporcu, 2 bin 622 metre yüzerek İzmit Körfezi'nde karşıdan karşıya geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Derince Belediyesürkiye Yüzme Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları, Gölcük İlçesi Değirmendere sahilinde başlayarak Derince ilçe sahilinde sona erdi. Yarışları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ak Parti Kocaeli milletvekilleri, ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş izledi.

2 BİN 622 METRE YÜZDÜLER

Değirmendere Çınarlık Meydanı Sahili'nde bugün saat 09.30'da başlayan yarışlar, Derince 60 Evler Harikalar Sahili'nde son buldu. Yüzlerce sporcunun katıldığı yarışlarda deniz trafiği çift yönlü ulaşıma kapatıldı. 2 bin 622 metre yüzen sporcular, kıyasıya mücadele etti. Etapı tamamlayamayan bazı yüzücüler teknelere alındı. Güçlükle tamamlayan ve fenalık geçirenler de sağlık ekiplerince ambulansa alınarak ilk müdahaleleri yapıldı. 14-65 yaş arasında sporcuların katıldığı yarışlarda sporcular Derince ilçesindeki bitiş noktasında karaya çıktı.

AKINTI BİRAZ ZORLADI

Körfez'de ki akıntının kendisini biraz zorladığını söyleyen Berin Ceren Öztürk, Yarışlar biraz zorlayıcıydı ama güzeldi. Yarışlara yaklaşık 1 yıl hazırlandım. Yüzerken akıntı biraz etkiledi. Su serindi bazı yerlerde ama genelinde iyi bir şekilde yüzdüm. Birinci geldim

Gebze'den yarışlara katıldığını söyleyen Enes Şirin, İki yakayı kulaçlarımızla birleştirdiğimiz için çok mutluyum. Ekibimiz ve ben yüzerek parkuru tamamladık. Kendi yaş grubumda birinci oldum. Mutluyum. dedi.

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İZMİT KÖRFEZİ'NDE 2 BİN 622 METRE YÜZEREK KARŞI KIYIYA GEÇTİLER İZMİT KÖRFEZİ'NDE 2 BİN 622 METRE YÜZEREK KARŞI KIYIYA GEÇTİLER İzmit Körfezi'ni yüzerek geçtiler İzmit Körfezi'ni yüzerek geçtiler
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İZMİT KÖRFEZİ'NDE 2 BİN 622 METRE YÜZEREK KARŞI KIYIYA GEÇTİLER - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİT KÖRFEZİ'NDE 2 BİN 622 METRE YÜZEREK KARŞI KIYIYA GEÇTİLER - Son Dakika
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