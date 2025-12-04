İzmit'te okul bahçesine yorgun mermi düştü - Son Dakika
İzmit'te okul bahçesine yorgun mermi düştü

İzmit\'te okul bahçesine yorgun mermi düştü
04.12.2025 14:53
İzmit\'te okul bahçesine yorgun mermi düştü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir lisenin bahçesine teneffüs esnasında park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir lisenin bahçesinde park halindeki otomobile yorgun mermi düştü. Olay, öğrencilerin teneffüste oyun oynadığı sırada gerçekleşti ve kısa süreli panik yaşandı.

TENEFFÜSTE OKUL BAHÇESİNE YORGUN MERMİ DÜŞTÜ

Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde park halinde bulunan bir otomobilin cam tavanına, nereden geldiği belirlenemeyen mermi düştü. Olayın teneffüs saatinde meydana gelmesi ve öğrencilerin o sırada bahçede oyun oynaması nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, merminin top oynayan öğrencilerin yaklaşık 2 metre uzağındaki araca isabet ettiği, sesin duyulmasıyla çocukların koşarak uzaklaştığı görüldü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay anına ilişkin görüntüleri izleyen vatandaş, büyük bir tehlike atlatıldığını belirterek, "Mermi arabaya isabet etmiş. Allah'tan kimsede bir şey yok. Görüntülerde çocukların kaçıştığı görülüyor. Olayın nereden ve neden kaynaklandığını bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İzmit'te okul bahçesine yorgun mermi düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
