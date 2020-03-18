İzmitli berberler, korona virüsü konusunda uyarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmitli berberler, korona virüsü konusunda uyarıldı - Son Dakika

İzmitli berberler, korona virüsü konusunda uyarıldı

6 saat önce

Korona virüse karşı çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, Berberler Odası yönetimi ile bir araya gelerek alınması gereken tedbirleri anlatarak berber ve kuaförlere eldiven ile maske dağıttı.

İzmitli berberler, korona virüsü konusunda uyarıldı, System.String[]

Korona virüse karşı çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, Berberler Odası yönetimi ile bir araya gelerek alınması gereken tedbirleri anlatarak berber ve kuaförlere eldiven ile maske dağıttı.


Korona virüse karşı tedbirler alamaya devam eden İzmit Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye koordinatörleri ve meclis üyeleri Süleyman Şen ile Yaşar Kardaş, Kocaeli Berberler Odası'nı ziyaret ederek alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yaptılar. Berberler Odası Genel Sekreteri Ayşe Çetin'e yapılan ziyarette esnafların normalden çok daha fazla hijyen kurallarına dikkat etmesini isteyen Kardaş, tezgahlarda kesinlikle eldiven ve maske takılması, tezgahların dezenfektanlar bulunmasını söyledi. Berber ve kuaförleri ziyaret eden Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın da, esnafa eldiven ve maske dağıttı.


Beraberler, alması gereken önlemler konusunda tek tek uyarılırken, özellikle berberlere girişte vatandaşların ellerine dezenfekten sıkılması, saç kesimi esnasında hem vatandaşın hem de esnafın maske takması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Heyet daha sonra Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası ve Kocaeli Kahveciler ve Otelciler Odasını ziyaret ederek alınması gereken tedbirler ve önlemler hakkında fikir alışverişinde bulundu. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Süleyman Şen, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:43 Kaynak: İHA

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