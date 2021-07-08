İzmitli pehlivanlar Kırkpınar'a uğurlandı - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek olan İzmit Belediyesporlu pehlivanları Edirne'ye uğurladı.

Hürriyet, 9-10-11 Temmuz tarihlerinde 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak olan İzmitli pehlivanları Edirne'ye uğurladı. Sporculara başarılar dileyen Başkan Hürriyet, başarılı sonuçlar alarak İzmit'e döneceklerine inandığını söyledi. Hürriyet, "İzmit Belediyespor olarak ata sporumuz olan güreşi çok önemsiyoruz. İzmitli pehlivanlarımızı bugün hep beraber Kırkpınar'a uğurluyoruz. Güreş sporunda öncü olmak, İzmit'in adını ve markasını konuşturması için kulübümüzle birlikte azimle çalışıyoruz. Sporcularımız inşallah başarılı sonuçlarla dönerler. Allah yollarını açık etsin. Emek veren hocalarımıza ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"En iyi şekilde temsil edecekler"

İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya ise "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne İzmit Belediyespor olarak en iyi şekilde hazırlandık. Sporcularımız, güzel İzmit'imizin çalışkan ve başarılı Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'i ve kentimizi en iyi şekilde temsil edecekler. Kendilerine başarılar diliyoruz ve başarılar bekliyoruz. 3 aylık bir çalışma döneminden sonra hocalarımızın da büyük emeği ile Edirne'ye gidiyoruz. Bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Fatma Başkan'ımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Kırkpınar'da er meydanına çıkacak sporcular ve kategorileri şöyle:

Başaltı Boyu Erdal Duman, Büyük Orta Boy; Alparslan Güçlü ile Yunus Emre Yaman, Küçük Orta Büyük Boy; Oğuzhan Ünal, Seçkin Duman, Emre Duman, Furkan Güler, Mert Arıcı ve Kadir Güreşen, Deste Küçük Boy; Muhammed Gökçe, Beslan Efe Yerçok, Özgür Güreşen, Berkay Ok ve Yasin Sevim, Ayak Boyu; Polat Altaş, Enes Portakal ve Eren Akbaba, Teşvik 2 Boy Barış Kemal Yiğit, Teşvik 1 Boy; Kerem Uygun, Mustafa Ekin ve Berat Öncü. - KOCAELİ