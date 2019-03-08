Son Dakika Haberleri: İznik Belediyesi'nde Temsilci Seçimi

İznik Belediyesi'nde Temsilci Seçimi

9 dakika önce

İznik Belediyesi'nde 696 sayılı KHK ile kadroya geçen 157 personel arasında sendika temsilcisi seçimi yapıldı.

İznik Belediyesi'nde Temsilci Seçimi, System.String[]
İznik Belediyesi'nde 696 sayılı KHK ile kadroya geçen 157 personel arasında sendika temsilcisi seçimi yapıldı.

Temsilci seçiminde İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Hizmet-İş Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Hizmet-İş Bursa Mali Sekreteri Mustafa Kılıç, Hizmet-İş Bursa Sekreteri Selim Bal ve Genel Başkan Danışmanı Mehmet Keskin personeli yalnız bırakmadı. Başkan Osman Sargın, "Ben de uzun yıllar sendika içerisinde çalışanların hakkını savunmuş bir büyüğünüz olarak sizlerin hakkını aramasını, hak ettiğiniz değere kavuşmanızı destekliyorum.5 yıl boyunca da sizlerin sendikal faaliyetlerinize destekler vererek hep birlikte yüzlerce esere ve çalışmaya imza attık. Ben her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

Hizmet-İş Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da konuşmasında "Yapılacak temsilci seçiminin sizlere hayırlı olmasını temenni ediyorum.7 aday arkadaşımıza adaylıkları dolayısıyla, cesaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Gençlik ve Kültür Merkezi Salonunda yapılan seçimde 143 personel oy kullandı.Her personelin iki kişiyi işaretlediği oy pusulasında en çok oyu olan Ramazan Biçer ve Sinan Şahin sendika temsilcisi seçildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:35 Kaynak: İHA

Bursa, Sendika, İznik, Güncel
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