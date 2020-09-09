İznik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Atay, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaparak İznik Devlet Hastanesine götürdü.

Atatürk Caddesi 'nde, Ali Atay idaresindeki 16 VZ 533 plakalı motosiklet ile Ayfer Kaplanlı'nın kullandığı 34 VG 0952 plakalı otomobil çarpıştı.

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