Son Dakika Haberleri: İzol'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek
Son Dakika Güncel İzol'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek

İzol'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek

17 dakika önce

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatına bölge aşiretlerinden destek sürüyor.

İzol'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek, System.String[]

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatına bölge aşiretlerinden destek sürüyor. Bölgenin önemli genç kanaat önderlerinden Ramazan İzol, "Ülkemizin bu haklı duruluşunun arkasındayız. Gün sessiz kalma günü değildir" dedi.


Ramazan İzol, memleketi Şanlıurfa'ya giderek; Barış Pınarı Harekatına tam destek verdiğini belirtti. Şanlıurfa'daki incelemelerinin ardından Diyarbakır'a geçen İzol, yaptığı "Ülkemizin sınırları bizim namusumuzdur ve biz bu sınırları korumakla mükellefiz. Eğer bizim sınırlarımızda tehditler söz konusuysa ve bir terör yapılanması varsa bu bizim namusumuzu zedeleyici


hareketlerin olduğu anlamına gelir. Onu muhafaza etmek bu devletin


başındaki insan ve içinde yaşayan millet için mecburidir. Barış Pınarı Harekatını bölgede bulunan tüm kanaat önderleri olarak sonuna kadar destekliyoruz. Bizler bugün olduğu gibi her zaman devletimizin yanında


olduk" dedi.


Kanaat önderlerine çağrı


İzol, kendileri gibi diğer kanaat önderlerinin de devletin yanında olmaları konusunda çağrı yaptı. İzol, "Elbette devletin yanında olduklarını biliyoruz ve eminiz ama bunu açık etsinler ve dile getirsinler. Bu sayede açık etmeyen diğer kanaat önderlerini de cesaretlendirmiş oluruz. Biz asla ama asla teröre destek vermiyoruz. Terörü destekleyenleri de yanımıza yaklaştırmıyoruz. PKK bir terör örgütüdür ve bu ülkeye zarar vermeye çalışmaktadır" diye konuştu.


Türkiye'nin sınırlarını ihlal etmeye çalışan ve içten yapılanarak ülkenin bölünmesini isteyen her grubun kendileri için terör örgütü olduğunu açıklayan İzol, "Bu nedenle şahsım ve tüm aile fertlerimizle Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar destekliyoruz. Elimizden ne gelirse de yapmaya hazırız. Görev olarak üzerimize ne düşerse vatan, memleket, din, vicdan, ülkemizin huzuru için her şeyi yapmaya hazırız. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun ve destek veren tüm halktan da Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Barış Pınarı Harekatı, Diyarbakır, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:42 Kaynak: İHA
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