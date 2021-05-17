İZSİAD üyeleri başarı öykülerini anlatıyor - Son Dakika

İZSİAD üyeleri başarı öykülerini anlatıyor

17.05.2021 09:22
İZSİAD üyeleri başarı öykülerini anlatıyor, System.String[]

Pandemi sürecinde geleneksel hale gelen İZSİAD Başarı Hikayeleri Sohbetleri'nin konuğu İnşaat Yüksek Mühendisi Günkon İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Şefik Güngör oldu.

Eğitim hayatı ve iş yaşamı hakkında bilgi veren Güngör, iş yaşamında başarıya giden kritik anları İZSİAD üyeleri ile paylaştı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Güngör, "Doğru işe, doğru fiyatla yatırım yapın" dedi.

Çevrimiçi olarak yapılan toplantının açılışında konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, tam kapanma döneminde başarı hikayeleri sohbetlerini geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Bu kapsamda İZSİAD üyeleri arasında yer alan Mehmet Şefik Güngör'ü ağırladıklarını söyleyen Küçükkurt, "İş yaşamında herkesin önemli anları, kritik kırılmaları oluyor. Bunları paylaşarak iş yaşamında girişimcilere, iş insanlarına örnek olmak istiyoruz" dedi.

Yurtdışında biriktirdi, İzmir'de yatırım yaptı

Günkon İnşaat A.Ş. Genel Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi Mehmet Şefik Güngör, İZSİAD'ın kendisine yaptığı bu davetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eğitim hayatını ve iş yaşamına atıldığı dönemi anlatarak sözlerine başlayan Güngör, 1972 yılında ODTÜ'den mezun oldum. 1977'de DSİ'de çalışırken burslu olarak eğitim için İngiltere'ye gittim" dedi. 1980 yılında özel sektöre geçtiğini söyleyen Güngör, "1980 yılına kadarki bu deneyimi yetişme dönemi olarak görüyorum. Teorik gücü olan ama saha tecrübesi olmayan bir mühendis olarak 1980 yılında özel sektöre geçtim" dedi.

İş değiştirmeyi çok sevmediğini ifade eden Güngör, "1981 yılında 70 bin TL kooperatif peşinatı ve 2 reşat altını da param varken Tekfen ile Riyad'a gittim. 6 sene Suudi Arabistan'da çalıştım. Burada biriktirdiğim 100 bin dolar ile müteahhitlik yapmaya karar verdim" dedi. Arabistan'dan döndükten sonra İzmir'e geldiğini ifade eden Güngör, "İzmir hakkında hiçbir bilgim yoktu. Bir arkadaşımla 1987 yılında bir şirket kurduk ve kendi paramızla arsa alarak inşaat işine girdik" dedi.

"Günkon 2000 yılında doğdu"

İnşaat yap sat yaparak iş hayatına devam ettiklerini vurgulayan Güngör, "1999 yılına kadar arkadaşımla yürüttüğümüz inşaat işleri büyüyerek devam etti. 1999 yılında ortaklığı bitirdik, ayrı firmalar olarak devam ettik. Günkon olarak 2000 yılından bu yana 3 sigara fabrikası, Yüksek Vadi Evleri'nde 400 daire yaptık" dedi. Fas'ta Tekfen'e rafineri binaları yaptıklarını belirten Güngör, "Socar Rafinerisi'nde doğrudan taşeron olarak 42 milyon dolarlık bina inşaatları yaptık. 2017 yılındaki ekonomik kriz ile bizde durgunluğa girdik ve küçüldük" diye konuştu.

Şirketi bu dönem küçük kızı Pınar ve damadına devrettiğini söyleyen Güngör, "Büyük kızım tasarım işlerine yoğunlaştı. Küçük kızım Pınar ve damadım Eren artık şirketi yönetiyor. 3 proje yürütüyoruz. Çiğli Esentepe'de 63 konutluk bir inşaat yapıyoruz. Çeşme 16 Eylül mahallesinde 5 parsele 5 villa yapacağız. Urla'da 10 villa yapacağımız bir arsayı almak üzereyiz" dedi. Gençlere de tavsiyelerde bulunan Güngör, "49 yıllık meslek hayatımın bana öğrettiklerine bakarsak gençlere tavsiyem doğru işe, doğru fiyat ile girmeleridir" diye konuştu.

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Yatırım, İnşaat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İZSİAD üyeleri başarı öykülerini anlatıyor - Son Dakika


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