İZSU, Uluslararası Finans Kurumu kredisiyle 34 milyonluk yatırım yapıyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, su ve atıksu altyapı yatırımları için Dünya Bankası'nın alt kuruluşu IFC ile 34 milyon dolarlık finans yapısı çok güçlü kredi anlaşmasının yetki mektubunu imzaladı. 34 milyon dolar su altyapı yatırımları için kullanılacak.



Kent ve kentli sağlığına yönelik yatırımlarla dikkat çeken İZSU Genel Müdürlüğü, su ve atıksu altyapı yatırımları için Dünya Bankası'nın alt kuruluşu "International Finance Corporation" (IFC- Uluslararası Finans Kurumu) ile 34 milyon dolarlık kredi anlaşmasının ön protokolünü imzaladı. Çevrimiçi toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ile IFC Doğu Avrupa ve Orta Asya Altyapı Yatırımları Direktörü Cheryl Hanway katıldı.



Başkan Soyer IFC ve Dünya Bankası'nın üst düzey yönetimi ile görüşmüştü



IFC gibi uluslararası finans kuruluşlarının sağladığı uzun vadeli, düşük faizli krediler İzmir Büyükşehir Belediyesinin altyapı projelerini uygun koşullarla hayata geçirmesini ve karlı yatırım ihtimalleri oluşturmasını sağlıyor. IFC 2019 Eylül ayında yaptığı bir yönetim kurulu toplantısında Türkiye'de kredi vermeme kararı almıştı. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Washington'a gitmiş, IFC'nin ve Dünya Bankası'nın üst düzey yönetimi ile bir araya gelmişti. Kentsel dönüşümden su projelerine, akıllı kent uygulamalarından ulaşım projelerine bir çok konuda ortak çalışmaların planlandığı bu toplantıların ardından ilk adım İZSU yatırımları konusunda atılmış oldu.



"Çalışmaların meyvelerini almaya başladık"



Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "IFC ile mevcut projeler konusunda uzun süredir yoğun bir çalışma içindeyiz, bazı zorlu koşullara rağmen çalışmaların meyvelerini de almaya başladık. IFC ile su projeleri haricinde, kentsel dönüşüm, Buca Metrosu ve bir dizi başka yatırım projesini gerçekleştirmek için çalışıyoruz ve bu konudaki irademiz de yeterliliğimiz de tam" dedi. IFC ve Dünya Bankası'nı sadece finans kuruluşu olarak görmediklerini dile getiren Başkan Soyer şöyle devam etti: "Dünya Bankası çalışanlarının çok geniş alanlarda sahip olduğu deneyim ve tecrübeden de yararlanmak istiyoruz. Dünyanın onlarca ülkesinde ortaya koydukları iyi uygulamaları İzmir koşullarına transfer etmek için çalışıyoruz."



"İzmir finansal olarak başarılı bir belediye"



IFC Doğu Avrupa ve Orta Asya Altyapı Yatırımları Direktörü Cheryl Hanway, İzmir'in güçlü yönetim kapasitesi ve insan kaynaklarının, proje uygulamalarındaki operasyonel ve finansal başarıya katkıda bulunduğunu söyledi. Hanway, IFC ile İzmir Büyükşehir ortaklığının sadece finansal çözümler alanında değil aynı zamanda bilgi ve tecrübe transferi, kurumsal kapasite ve uzmanlığın artırılması konularında da devam ettiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ve IFC Doğu Avrupa ve Orta Asya Altyapı Yatırımları Direktörü Cheryl Hanway tarafından imzalar atıldı. Bu kredilerle yapılacak önemli altyapı yatırımları İZSU'nun su kaçak oranının düşürülmesini sağlayacak. - İZMİR