Son Dakika Haberleri: Jan Olde Riekerink FC Cape Town City'de
Son Dakika Spor Jan Olde Riekerink FC Cape Town City'de

Jan Olde Riekerink FC Cape Town City'de

6 saat önce

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink, Güney Afrika ekibi FC Cape Town City'nin yeni teknik direktörü oldu.

Jan Olde Riekerink FC Cape Town City'de, System.String[]

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink, Güney Afrika ekibi FC Cape Town City'nin yeni teknik direktörü oldu.


Ajax ve Porto'da yardımcı antrenör görevlerinde bulunan Riekerink, ilk ciddi A takım kulüp teknik direktörlüğünü Galatasaray'da yaşamıştı.

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Güney Afrika, Galatasaray, Cape Town, Porto, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:50 
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