Jan Olde Riekerink FC Cape Town City'de
6 saat önce
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink, Güney Afrika ekibi FC Cape Town City'nin yeni teknik direktörü oldu.
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink, Güney Afrika ekibi FC Cape Town City'nin yeni teknik direktörü oldu.
Ajax ve Porto'da yardımcı antrenör görevlerinde bulunan Riekerink, ilk ciddi A takım kulüp teknik direktörlüğünü Galatasaray'da yaşamıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:50
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