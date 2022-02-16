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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

16.02.2022 13:04
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2022'de de artan heyecan ve başarı ivmesiyle görevlerine devam edeceklerini söyledi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2022'de de artan heyecan ve başarı ivmesiyle görevlerine devam edeceklerini söyledi.

Çetin, "Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, terör, istihbarat, emniyet ve asayiş konularında geçen yıl yürütülen faaliyetlerinin değerlendirileceğini, 2022 için de yol haritasının ortaya konulacağını kaydetti.

Artan hız ve ivmeyle 2022'de de huzur ve güvenliğin pekiştirilmesi için çalışacaklarını dile getiren Orgeneral Çetin, başarılı sonuçlarla terörle mücadelede önemli bir dönemece girildiğini ifade etti.

Arif Çetin, yurt içindeki terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla ve azimle sürdürüleceğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, polisin, jandarmanın, güvenlik korucularının uyum içinde terörle mücadele ettiğine dikkati çeken Çetin, bu uyumun başarıyı da beraberinde getirdiğini vurguladı.

Geçen yıl "narkoterör" operasyonlarının kesintisiz sürdüğünü aktaran Çetin, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde de hedeflere ulaşmak için çalışmalar yürütüldüğünü, jandarma sorumluluk alanında ölümlü kaza oranının yüzde 9, can kaybı oranının yüzde 7 azaltıldığını bildirdi.

Göçmen kaçakçılığıyla da mücadele edildiğini anlatan Çetin, geçen yıl yaşanan deprem, sel ve orman yangınlarında da jandarma personelinin vatandaşın yaralarının sarılması için gayret sarf ettiğini söyledi.

Orgeneral Çetin, "Memleketin en ufak ve ücra köşesinde, kentinden köyüne kadar vatandaşın emrinde ve hizmetinde, huzurumuzu tehdit eden suçluların ensesinde, terör örgütlerinin dimdik karşısında görevimizi yapmaktayız. 2022'de de artan heyecan ve başarı ivmesiyle görevimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Arif Çetin, Jandarma, Asayiş, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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