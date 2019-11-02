Son Dakika Haberleri: Jandarma kontrol noktasını gören sürücü yabancı uyruklu 20 kişiyi bırakıp kaçtı
Son Dakika Güncel Jandarma kontrol noktasını gören sürücü yabancı uyruklu 20 kişiyi bırakıp kaçtı

Jandarma kontrol noktasını gören sürücü yabancı uyruklu 20 kişiyi bırakıp kaçtı

7 saat önce

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünü gören sürücü, araç içerisinde bulunan 20 Afgan uyruklu şahsı Şükürlü köyü sınırlarında bırakarak kaçtı.

Jandarma kontrol noktasını gören sürücü yabancı uyruklu 20 kişiyi bırakıp kaçtı, System.String[]

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünü gören sürücü, araç içerisinde bulunan 20 Afgan uyruklu şahsı Şükürlü köyü sınırlarında bırakarak kaçtı. Olayı fark eden jandarma ekipleri, yolda bırakılan Afgan uyruklu şahısları Diyarbakır İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu şahısların Batman'dan Diyarbakır'a getirildiği belirtildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çınar ilçesi TRT Jandarma Karakol Komutanlığı önünde Yol Kontrol ve Arama Noktasında, 1 Kasım 2019 Cuma günü icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir grup kalabalığın Şükürlü Mahallesi istikametinden arama noktası istikametine geldiğinin görülmesi üzerine yeteri kadar devriye kuvveti ile kalabalığın bulunduğu bölgeye gidilmiştir. Şahısların yapılan kontrollerinde ve mülakatında, grupta 20 Afgan uyruklu şahsın bulunduğu Batman ilinden minibüsle Diyarbakır'a götürülmek üzere yola çıktıkları, araç sürücüsünün yol kontrol ve arama noktasına gelmeden jandarma ekiplerini görmesini müteakip Çınar ilçesi Şükürlü köyü sınırlarında şahısları indirerek olay yerinden hızlıca kaçtığı, Afgan uyruklu şahısların ise kaderlerine terk edilerek yaya olarak Diyarbakır iline ulaşmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Diyarbakır İl Göç idaresi Müdürlüğü ile koordineli olarak adli ve idari işlemlere başlanılmış, şahısları sevk edildiği beyan edilen araç ve şüpheli ile şüphelilerin tespiti için araştırmalara devam edilmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir." - DİYARBAKIR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:49 Kaynak: İHA
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