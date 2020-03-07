Jandarma Malatya'da depremzedelere desteğini sürdürdü - Son Dakika

Malatya'da jandarma ekipleri, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelerde vatandaşlara giyecek yardımında bulundu, ağır hasarlı konutların yıkımı sırasında güvenlik önlemi aldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinin kırsal mahallelerinde, depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlara destek oldu.

Vatandaşlara görüşen jandarma ekipleri, depremzedelere giyecek verdi ve gıda kolisi dağıttı.

Güvenlik güçleri, Pütürge'de depremden ağır hasar gören evlerin yıkımından önce çevrede güvenlik şeridi çekerek, tedbir aldı.

İlçede jandarmanın gözetiminde ağır hasarlı evlerin yıkımı gerçekleştirildi.

Kırsal mahallerde depremden etkilenenleri ziyaret eden jandarma personeli, çocuklara da oyuncak hediye etti.