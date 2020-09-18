Jandarma operasyonlarında 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Jandarma operasyonlarında 2 şahıs tutuklandı

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şahıs tutuklandı.

Jandarma operasyonlarında 2 şahıs tutuklandı, System.String[]

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şahıs tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, bağımlılık yapan maddelerle mücadeleye ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Jandarma ekipleri, tarafından 08-16 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde; Gürün ve Şarkışla ilçeleri sorumluluk bölgesinde 7 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, Suşehri ve Gölova ilçeleri sorumluluk bölgesinde 6 sigara kaçakçılığı olmak üzere toplam 13 olaya müdahale etti. Olaylarda, 222 gr. kubar esrar, 9 adet uyuşturucu hap, 28 gr. metamfetamin, 5 gr. bonzai ve 1.110 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 2 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı. - SİVAS

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma operasyonlarında 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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