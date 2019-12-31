Jandarma, parmak izi ve DNA'dan 2 hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika

Elazığ'da 2 hafta önce çalıntı otomobille hırsızlık yaparken tespit edilip yakalanıp tutuklanan 2 şüpheli ile ilgili çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timi, parmak izi ve DNA sayesinde 2 olayı daha aydınlattı.



Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde şüpheliler G.C.O. ve B.A. önce bir otomobil, ardından da başka bir aracın plakasını çalarak değiştirmiş



ve merkeze bağlı Hankendi beldesinde bulunan bir baz istasyonunda hırsızlık yapmaya çalışırken tespit edilmişti. Bir ekip aracına çarpan 2 şüpheli kaçmış ancak jandarma ve polisin ortak çalışmasıyla yakalanıp tutuklanmıştı. O hırsızlarla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) detaylı çalışma yaptı.



JASAT'ın 2 haftalık çalışmasında şüphelilerin parmak izleri ile DNA'sı, geçmiş yıllarda meydana gelen benzer hırsızlık olayları ile karşılaştırıldı. Yapılan karşılaştırılma da 2 şüphelinin 2018 yılında merkeze bağlı Beyyurdu köyünde, 2019 yılında ise Akçakale köyünde baz istasyonlarından hırsızlık yaptığı ortaya çıkartıldı.



Otomobil hırsızlığı, açıktan hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklanan 2 şüphelinin dosyasına parmak izi ve DNA'sı ile tespit edilen 2 hırsızlık olayı da eklendi. - ELAZIĞ