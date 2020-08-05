Jandarma personelinin yaralı bulduğu kuş tedavi altına alındı - Son Dakika

Jandarma personelinin yaralı bulduğu kuş tedavi altına alındı

Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı halde bulduğu doğan kuşunu Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı halde bulduğu doğan kuşunu Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Korkut ilçesine bağlı Karakale köyü yolunda yaralı ve bitkin halde doğan kuşu buldu. Yaralı kuşu, kutuya koyarak İl Jandarma Komutanlığı'na getiren ekipler, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine ekipler, İl Jandarma Komutanlığına gelerek yaralı kuşu teslim aldı. Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, duyarlılığından dolayı kuşu bulan jandarma personellerine teşekkür etti. Yaralı kuş, tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 05:23

Kaynak: AA

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