Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatı 180. yaşını kutluyor
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Jandarma Teşkilatı 180. yaşını kutluyor

2 saat önce

Türk Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Türk Jandarmasının 180'inci yılında 180 kilometre maraton" sloganıyla Niğde'den koşuya başlayan sporcu Adana'nın Pozantı ilçesine ulaştı.

Jandarma Teşkilatı 180. yaşını kutluyor, System.String[]
Türk Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Türk Jandarmasının 180'inci yılında 180 kilometre maraton" sloganıyla Niğde'den koşuya başlayan sporcu Adana'nın Pozantı ilçesine ulaştı.
Jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Adana İl Jandarma Komutanlığının destek ve katkıları ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde görevli maratoncu Musa Serdem, 10 Haziran tarihinde Niğde-Ulukışla-Tren Gar'ından başlattığı 180 kilometrelik koşunun 50 kilometrelik olan etabını tamamladı.
Pozantı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karşılanan Serdem, burada kısa bir mola verdi.
Daha sonra Serdem, Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan tarihi Varda Köprüsünde son bulacak 180 kilometrelik etabını tamamlamak için koşusuna devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:37 Kaynak: AA
Pozantı, Niğde, Adana, Jandarma, Güncel
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