Jandarma Vakfı Toplantısı Muğla\'da Yapıldı

Jandarma Asayiş Vakfı (JAV) Muğla İl Temsilciliği toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın onursal başkanlığında Menteşe ilçesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Jandarma Asayiş Vakfı'nın yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler ele alındı. JAV İl Temsilcisi ve Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, vakfın destek alanları ve yürütülen projeler hakkında Vali Akbıyık'a bilgi verdi.

Vali Dr. İdris Akbıyık, toplantıda yaptığı değerlendirmede, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın önemine vurgu yaptı. Vakıf üyelerine, kahraman jandarma personeline verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Vali Akbıyık, bu tür çalışmaların kurumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - MUĞLA