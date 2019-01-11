Son Dakika Haberleri: Jandarma Yaralı Dağ Keçisini Battaniyeye Sardı

Jandarma Yaralı Dağ Keçisini Battaniyeye Sardı

53 dakika önce

Jandarma yaralı dağ keçisini battaniyeye sardı Yaralı yaban keçisinin yardımına jandarma koştuADIYAMAN - Yaralı yaban keçisinin yardımına koşan jandarma, keçiyi battaniyeye sararak ilk yardım yaptı.

Jandarma yaralı dağ keçisini battaniyeye sardı
Yaralı yaban keçisinin yardımına jandarma koştu

ADIYAMAN - Yaralı yaban keçisinin yardımına koşan jandarma, keçiyi battaniyeye sararak ilk yardım yaptı.
Yoğun kar yağışından dolayı yerleşim biriminin yakınına kadar inen ve yaralı olan yaban keçisini jandarma ekipleri kurtardı. Yaklaşık 8 yaşında olan yaralı yaban keçisinin yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamadığı için yerleşim birimine yaklaştığını gören köylüler jandarma ekiplerine bilgi verdi. Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Kaşlıca köyü Soğukpınar mevkiinde yaralı bir yaban keçisi olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri belirtilen bölgeye hareket etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaralanan yaban keçisini battaniyeye sararak ısıttı. Jandarma daha sonra yaralı keçiye ilk yardım yaptı. Jandarma ekipleri Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine bilgi vererek, yaralı yaban keçisini eslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa
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