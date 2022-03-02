Jandarmadan 463 internet sitesine erişim engelli - Son Dakika
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Jandarmadan 463 internet sitesine erişim engelli

02.03.2022 10:04
Jandarmadan 463 internet sitesine erişim engelli

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda zararlı, yasa dışı bahis ve terör propagadası yapıldığı tespit edilen 463 interner sitesine erişim engeli getirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda zararlı, yasa dışı bahis ve terör propagadası yapıldığı tespit edilen 463 interner sitesine erişim engeli getirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01 - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, terör örgütü propagandası, müstehcen içerikli suç paylaşımlarını ve zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) yöntemi kullanılarak dolandırıcılık, kimlik bilgilerini ele geçirme faaliyetleri içerisinde bulunan internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; yurtdışı üzerinden yayın yapan 200 adet yasadışı bahis, 212 adet müstehcen, 19 adet oltalama (phishing), 18 adet terör örgütü propagandası ve 14 adet uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi veya URL adresi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince toplam 463 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı. - DENİZLİ

Jandarmadan 463 internet sitesine erişim engelli

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Siber Suçlarla Mücadele, İl Jandarma Komutanlığı, İnternet, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 463 internet sitesine erişim engelli - Son Dakika


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