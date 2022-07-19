Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü - Son Dakika
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Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü

19.07.2022 11:39
Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, Kdz. Ereğli ilçesi Yukarıhocalar köyünde 2 şahıs ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları sırada ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda şahıslar 20 parça tarihi eser, 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet alan tarama dedektörü, 2 adet el dedektörü, 7 adet muhtelif kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalandı. İfadeleri alınan 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü - Son Dakika
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