Jandarmadan kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollarla internet üzerinden kaçak tütün satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken 1,5 ton kıyılmış tütün, 4 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; 4 şüpheli şahsın boş sigara paketlerine doldurdukları ve piyasaya sürdükleri kaçak tütünleri, internet üzerinden satış yapan dağıtıcı ve aracılar vasıtasıyla başta İstanbul olmak üzere Türkiye geneline dağıttıkları bilgisini aldı. Yaklaşık 2 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüpheli şahısların kaçak tütünleri doldurduğu ve piyasaya sürmeye çalıştığı adresler belirlendi.

Sigara Fabrikası Gibi

Kaçakçıları kıskıvrak yakalamak için 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren Jandarma ekipleri; 4 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Kurdukları düzenekle adeta sigara fabrikasına çevrilen adreslerde yapılan aramalarda; 1,5 ton kıyılmış tütün, 4 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, 153 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 750 bin adet boş makaron, 100 bin adet boş sigara kutusu, 3 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 4 adet sigara dolum makinesi ile 4 adet kompresör ele geçirildi. Yakalanan şahıslar; ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL