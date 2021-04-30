Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi - Son Dakika

Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi

30.04.2021 13:22

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde başta motokuryeler olmak üzere motosiklet sürücülerine jandarma tarafından güvenli sürüş eğitimi verilmeye başlandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde başta motokuryeler olmak üzere motosiklet sürücülerine jandarma tarafından güvenli sürüş eğitimi verilmeye başlandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Komutanlığı tarafından, başta motokuryeler olmak üzere motosiklet sürücülerine yönelik Türkiye'de ilk defa Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi Projesi başlatıldı. Alanya merkez ve mahallelerinde proje kapsamında öncelikle pandemi sürecinde ön plaka çıkan ve paket servislere talebin artmasıyla yoğunlaşan motorkuryelere, temel trafik kuralları, motosiklet hakimiyeti, çevre kontrolü, durma, duraklama, frenleme yöntemleri uygulamalı olarak uzman öğretici jandarma personelince anlatıldı.

Proje kapsamında Mahmutlar Mahallesi'nde Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı'nın da katıldığı eğitim alanında, motokuryelere hem eğitim hem de projeyle ilgili bilgi verildi.HERKES KATILABİLECEKEğitimde, Türkiye'de en fazla tescilli motosikletin bulunduğu illerin başında gelen Antalya'da motosiklet kazalarının da fazla olduğu, bu kazalarda ana etkenin sürücü kusurları olduğu kaydedildi. İl genelinde bütün motosiklet kullanıcılarına ulaşmayı hedefleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitimler sonunda sürücü kursu kaynaklı kazaları en aza indirmeyi hedefliyor. Antalya ve ilçelerindeki motosiklet kulüplerinin de destek verdiği proje kapsamında eğitimlerin devam edeceği, mülki makamlarca planlanan gün ve saatte yapılacak eğitimlerden katılmak isteyen herkesin faydalanabileceği belirtildi. Öncelikle kuryelere eğitim verileceği, randevu sistemiyle devam edileceği ifade edildi.'AMACIMIZ MOTOSİKLET KULLANICILARININ EĞİTİM ALMASI'Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Amacımız, Cumhurbaşkanlığımızın 2021-2023 eylem planı çerçevesinde ölümlü motor kazalarında azalma ve eğitim, trafikte eğitime çok önem veriyoruz. 2020 yılı içerisinde jandarma bölgesinde 377 trafik kazasının 7'si ölümlü. Bunlardan 250 üzeri, motosikletlerin karıştığı trafik kazası. Bizim isteğimiz, tüm motosiklet kullanıcılarının eğitim almış bir şekilde trafiğe çıkmalarını sağlamak" dedi.

Bir restoran zincirinde motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Mustafa Koca (24), "Aldığımız eğitim trafikte daha güvenli, pandemi döneminde 24 saat çalışan arkadaşlarımızın daha iyi yol almasını sağlayacaktır. Pandemi döneminde hizmet alan vatandaşlarımızdan isteğimiz, bizden bir teşekkürü çok görmesinler. Biz onlar için çalışıyoruz. Bu eğitim için jandarmaya ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi
Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi
Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi
Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi

Jandarma, Antalya, Pandemi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler
Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı         
14:43
Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı         
14:11
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz         
13:35
Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum         
12:49
Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar         
12:28
İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü         
11:59
Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı         
10:43
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı         
02:43
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 14:54:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan motokuryelere güvenli sürüş eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement