Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe - Son Dakika
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Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe

02.05.2022 12:13

Son dakika haberlerine göre Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe İzmir'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik 14 adrese düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe

İZMİR - İzmir'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik 14 adrese düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda tespit edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik harekete geçti.

24 Aralık 2021 tarihinden itibaren devam eden araştırmalar sonucunda 26 Nisan 2022'de Torbalı ve Buca ilçelerinde ikamet eden 15 şüpheliye yönelik 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 23 gram metanfetamin maddesi, 829 adet sentetik ecza hap, 227 gram kubar esrar maddesi, 2 gram sentetik kannabinoid bonzai, 28 kök kenevir bitkisi, 2 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

14 şüphelinin şahıs yakalanarak gözaltına alındığı operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheliye yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli de savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe
Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe
Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe
Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe - Son Dakika


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