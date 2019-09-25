Son Dakika Haberleri: Jandarmadan yasak avcılığa gece operasyonu
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Jandarmadan yasak avcılığa gece operasyonu

19 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaban hayvanlarını yanıltmak için bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihaz hoparlör ve 2 adet ışıldak ele geçirildi.

Jandarmadan yasak avcılığa gece operasyonu, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaban hayvanlarını yanıltmak için bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihaz hoparlör ve 2 adet ışıldak ele geçirildi.


İlçenin Yiğitler Mahallesi Meşe Pınarı mevkisinde M.K adlı vatandaş gece usulsüz şekilde avlanırken Ünye İlçe Jandarma ekiplerince yakalandı. Özellikle yüksek noktalara kurulan ve çıkardığı bıldırcın sesi ile çevredeki bıldırcınların o bölgede toplanarak avlanmalarını sağlayan cihazlara el konuldu. El konulan cihazlar mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.K adlı vatandaşa 4915 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine uymamaktan idari para cezası uygulandı.


Yetkililer, benzer durumları mahalle muhtarları, 155, 156 ve 177 numaralı ihbar hatları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüklerine ihbar edilebileceği bildirdiler.


Yetkililer ayrıca kara yolları üzerinde meydana gelen yaban hayvanı kazalarında hayvan kadavrasının kaldırılması için ALO 159 Karayolları hattı, kurtarılmayı bekleyen kedi, köpek, at, eşek yada yaban hayvanlarını ALO 153 Belediye Zabıtasını ve Alo 110 İtfaiye hattını, yaralı tüm yaban hayvanlarını da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüklerini ve Alo 177'yi arayarak bilgi verilebileceğini kaydettiler. - ORDU

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ordu, Ünye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:24 Kaynak: İHA
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