Jandarmanın siber operasyonlarında 2 bin 428 internet sitesine erişim engeli - Son Dakika
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Jandarmanın siber operasyonlarında 2 bin 428 internet sitesine erişim engeli

06.04.2022 12:49
Jandarmanın siber operasyonlarında 2 bin 428 internet sitesine erişim engeli

ADANA'da jandarma ekipleri, yasa dışı faaliyetlerde bulundukları, dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2 bin 428 internet sitesine erişimin engellemesini sağladı.

ADANA'da jandarma ekipleri, yasa dışı faaliyetlerde bulundukları, dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2 bin 428 internet sitesine erişimin engellemesini sağladı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniyle de 165 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Ocak- 31 Mart tarihleri arasında internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, kazanç vaadi ve koronavirüs randevusu bahane edilerek cep telefonu, e-mail adresleri ve sosyal medya hesaplarına link gönderip dolandırıcılık yapan, kaçak bahis oynatan, müstehcenlik ve fuhuş içeren, terör örgütlerini öven, devlete karşı olumsuz yayın yapan 2 bin 428 internet sitesi tespit edildi. Yasa dışı faaliyet gösteren sitelerin, Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen karar doğrultusunda Bilgi Teknolojilerin ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Türkiye'den erişimine engellemesi sağlandı.Ayrıca, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla uyuşturucuya özendiren, Cumhurbaşkanına hakaret eden, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, terör örgütü propagandası yapan ve internet ortamında asayiş suçları işleyen 165 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Jandarma, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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