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Japonya Başbakanı Abe'den kritik görüşme

7 saat önce

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüşme gerçekleştirdi.

Japonya Başbakanı Abe'den kritik görüşme, System.String[]

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüşme gerçekleştirdi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün Tokyo'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir araya geldi. Görüşmede, ikilinin Çin'in askeri emelleri doğrultusunda Doğu ve Güney Çin denizlerinde gerçekleşen tek taraflı statüko değişikliklerinden duydukları endişeyi dile getirdikleri öğrenildi. Ayrıca Abe ve Milley'in, Kuzey Kore'nin nükleer programının eksiksiz, doğrulanabilir ve geri dönüşü olmayan bir şekilde sonlandırılması için çaba sarf etmeye devam etme konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi. Güney Kore ile üçlü ortaklığın Kuzey Kore'nin nükleersizleşme sürecinde önemli rol oynadığı konusunda da görüş birliğine vardıkları belirtilen ikilinin, Orta Doğu'daki denizlerde seyir güvenliği konusuna da değindiği öğrenildi.

Milley'in Abe'ye, Orta Doğu'ya Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerinin gönderilmesi kararından duyduğu memnuniyeti ilettiği kaydedildi.

İSTİHBARAT PAYLAŞIM ANLAŞMASI GÜNDEMDE

Toplantıdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Milley, görüşmede daha önce Japonya ile Güney Kore arasında imzalanan ancak Güney Kore'nin bu sene yenilememe kararı aldığı istihbarat paylaşım anlaşması GSOMIA'yı da (Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması) masaya yatırdıklarını söyledi. Yenilenmeyecek olması nedeniyle 23 Kasım'da süresi dolan anlaşmayla ilgili Miley, "Bu sorunu, süresi dolmadan çözmeyi denemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Yarın Güney Kore'ye gitmesi beklenen Milley'in GSOMIA konusunu muhatapları ile ele alacağı tahmin ediliyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Shinzo Abe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
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