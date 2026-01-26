Japonya Başbakanı İstifa Tehdidinde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Japonya Başbakanı İstifa Tehdidinde Bulundu

Japonya Başbakanı İstifa Tehdidinde Bulundu
26.01.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanae Takaichi, erken seçimlerde çoğunluğu kaybederse istifa edeceğini açıkladı.

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi, 8 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerde iktidar blokunun meclis çoğunluğunu kaybetmesi halinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Japonya Başbakanı ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Sanae Takaichi, 8 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim öncesi, parti liderlerinin katıldığı tartışma programında konuştu. Takaichi, LDP ve koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi'nin (JIP) Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda, bunu 'yenilgi' olarak kabul edeceğini ve başbakanlık görevine devam edemeyeceğini belirtti.

Erken seçim kararı almasının gerekçesini açıklayan Takaichi, "LDP ve JIP arasında yeni bir koalisyon kurarak büyük bir siyasi değişim gerçekleştirdik ve bu kararla halkın karşısına çıkmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Japonya Temsilciler Meclisi'nin 23 Ocak'ta feshedilmesinin ardından seçim tarihi 8 Şubat olarak belirlenmişti.

Kaynak: DHA

Japonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya Başbakanı İstifa Tehdidinde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aston Villa, deplasmanda Newcastle United’a şans tanımadı Aston Villa, deplasmanda Newcastle United'a şans tanımadı
Fenerbahçe’ye yıldız oyuncusundan kötü haber Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber
Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

16:52
Maçtan sonra ortaya çıktı Sadettin Saran’ın gergin anları
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:43
Bir saniye bile düşünmedi Osimhen’den alkış alan hareket
Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket
16:36
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
16:26
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde
16:16
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
15:47
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar! Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 17:09:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Japonya Başbakanı İstifa Tehdidinde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.