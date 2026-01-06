Japonya'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın batısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Shimane eyaletinin doğusu olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından artçı sarsıntılar kaydedildi.
