Japonya'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

06.01.2026 07:30
Japonya'nın batısında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, can veya mal kaybı yok.

Japonya'nın batısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Shimane eyaletinin doğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından artçı sarsıntılar kaydedildi.

Kaynak: AA

